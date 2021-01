PIOVANELLO: lascia Catania tra tecnica, dribbling ed un potenziale ancora inespresso

Enrico Piovanello non è più un giocatore del Catania. Il ventenne attaccante veneto lascia gli etnei accasandosi in prestito all’Imolese per il resto della stagione. Poche apparizioni con la casacca rossazzurra (la maggior parte delle quali da subentrato) e qualche buona giocata non sono bastate a garantirgli la riconferma.

Il suo esordio stagionale in maglia etnea si concretizza il 26 Ottobre nella trasferta di Bari: a 10 minuti dalla fine, Raffaele decide di gettarlo nella mischia per testarne le qualità. Il mister non gli concede completa fiducia, almeno fino al 9 Novembre in occasione del Derby di Sicilia. Nel grigiore generale Piovanello è uno dei pochi a salvarsi, pur non avendo molto tempo a disposizione crea superiorità numerica sulla trequarti rendendosi protagonista di alcuni spunti molto interessanti. Vedi il lancio illuminante per Kevin Biondi che, in pieno recupero, avrebbe potuto portare in vantaggio il Catania.

Contro il Teramo arriva la prima chance da titolare e, seppur non brillando come a Palermo, il giovane esterno conferma di possedere una discreta abilità tecnica ed una spiccata capacità nel dribbling. Dopo il match in Abruzzo per lui ci sarà tanta panchina e qualche spezzone a fine match, almeno fino a quando il Catania non si trova costretto a dover affrontare la Cavese in piena emergenza in mediana. Il mister decide allora di concedergli una nuova possibilità giocando dall’inizio, stavolta nel ruolo di mezzala assaltatrice; sebbene per lui sia una posizione inedita, il calciatore non sfigura. Anzi, si impegna molto in termini di corsa e quantità. La successiva gara di Potenza sarà la sua ultima dal 1’, agendo sempre da mezzala; stavolta la prestazione del classe 2000 non è propriamente positiva, venendo richiamato dopo quasi 70 minuti di sofferenza. Il match conclusivo con la maglia dell’Elefante lo giocherà il 23 Dicembre al cospetto del Catanzaro, subentrando nel finale senza però incidere.

Nel complesso Piovanello ha totalizzato solo nove presenze per complessivi 260 minuti, con 0 reti e assist. I numeri però non dicono tutto, evidenziando il potenziale di un ragazzo che possiede valida capacità tecniche ed atletiche, non ancora compiutamente espresse. Nella seconda parte della stagione ci sarà per lui una nuova avventura, trasferendosi in un girone (B) sulla carta un po’ meno impegnativo e tra le file di una squadra meno blasonata. Potrà giocare con maggiore continuità, migliorare e consacrarsi in una categoria pienamente alla sua portata.

