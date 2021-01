SERIE C – D’Agostino (all. Lecco): “Emmausso può diventare un gran bel giocatore”

L’allenatore del Lecco Gaetano D’Agostino scommette sulle potenzialità dell’attaccante Michele Emmausso, prelevato a titolo definitivo dal Catania in questa sessione di calciomercato:

“E’ tecnicamente interessante, una scommessa – dichiara D’Agostino a Lecco Channel News – Questo lavoro l’ho fatto con Partipilo che era bello da vedere ma non completo. Lui ha un potenziale altissimo, dobbiamo lavorare insieme per farlo maturare e fargli prendere consapevolezza dei propri mezzi. Lo vedo vicino alla punta, può giocare anche un pò esterno ma deve migliorare nella scelta della giocata. Ha un potenziale tecnico enorme, sia nell’ultimo passaggio che in fase balistica e nei calci da fermo. Deve essere più lucido. Ci sto lavorando, gli chiedo molto sacrificio perchè in C si deve fare anche la fase difensiva. Se nel mio piccolo mi ascolta, personalizzando qualche allenamento può diventare un gran bel giocatore”.

