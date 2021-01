SERIE C: la Juve Stabia affonda a Monopoli, Curiale al fotofinish fa sorridere il Catanzaro

Due partite valide per la 20/a giornata del girone C di Serie C disputate quest’oggi, sabato 23 gennaio.

Il Monopoli piega la resistenza della Juve Stabia in terra pugliese imponendosi con il risultato di 4-2. Vespe avanti di due gol già dopo i primi 10′ con Orlando e Berardocco, ma i padroni di non si lasciano intimorire schiacciando il piede sull’acceleratore. Al 35′ Starita accorcia le distanze e, ad inizio ripresa, Paolucci pareggia i conti. I biancoverdi non si accontentano, continuano a spingere trovando ancora la via del gol con Bunino (85′) e Starita, che firma la doppietta al 95′. Il Catanzaro, invece, archivia la pratica Potenza al “Ceravolo” vincendo di misura. Match risolto in pieno recupero dall’ex attaccante del Catania Davis Curiale che, con un delizioso pallonetto, supera Marcone regalando ai calabresi tre punti d’oro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***