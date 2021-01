MERCATO: Mastalli, si lavora sotto traccia. Tounkara, non giungono conferme da Viterbo

Alessandro Mastalli rappresenta un profilo che il Catania continua a trattare per innalzare il tasso tecnico del centrocampo. Si lavora sotto traccia per cercare di consegnare a mister Giuseppe Raffaele un giocatore di qualità che, intanto, non è stato convocato dalla Juve Stabia per la trasferta di Monopoli a causa di problemi fisici (aveva saltato anche la precedente gara con la Ternana). Più Mastalli che Franco Zuculini, in questo momento. Nei giorni scorsi si è fatto, inoltre, il nome di Mamadou Tounkara (Viterbese) per rinforzare il reparto offensivo rossazzurro, tuttavia da Viterbo non giungono conferme circa la possibilità di un suo trasferimento alle pendici dell’Etna.

