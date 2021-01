PORTA INVIOLATA: Martinez ancora davanti a Confente, la situazione nel girone C

Se Ternana e Bari occupano rispettivamente il primo e secondo posto in classifica, il merito è anche attribuibile ai portieri delle due squadre che, guarda caso, sono quelli che per il maggior numero di occasioni sono riusciti a mantenere inviolata la propria porta nel girone C di Serie C.

Al momento il migliore in assoluto, sotto questo profilo, è Iannarilli davanti a Frattali. Il Catania, con Martinez e Confente, non ha subito reti in sei partite. Tra i due, lo spagnolo è ancora il meno battuto a quota 4 “clean sheets” ma con tre gare in più disputate rispetto al compagno, il quale finora non ha preso gol due volte. Terzo gradino del podio per Tomei, ex obiettivo di mercato dei rossazzurri, in compagnia di Lewandowski e Fumagalli.

In percentuale, nel rapporto incontri con porta inviolata/presenze in campo, Martinez scavalca Frattali (44.4% contro 43.8%): l’estremo difensore rossazzurro ha infatti subito 4 gol totalizzando 9 presenze, contro i 7 “clean sheets” del barese a fronte di 16 apparizioni.

NUMERO DI PARTITE CON PORTA INVIOLATA

Antony Iannarilli, Ternana 9 Pierluigi Frattali, Bari 7 Matteo Tomei, Juve Stabia 6 Michal Lewandowski, Teramo 6 Ermanno Fumagalli, Foggia 6 Francesco Forte, Avellino 5 Alberto Pelagotti, Palermo 5 Alessandro Abagnale, Turris 5 Miguel Ángel Martínez, Catania 4 Leonardo Marson, Vibonese 4 Pietro Menegatti, Monopoli 4 Paolo Branduani, Catanzaro 4 Pasquale Pane, Avellino 3 Riccardo Mengoni, Vibonese 3 Riccardo Daga, Viterbese 3 Diamante Crispino, Virtus Francavilla Calcio 3 Alessandro Confente, Catania 2 Alessandro D’Andrea, Cavese 2 Matteo Campani, Paganese 2

NUMERO DI PARTITE CON PORTA INVIOLATA IN PERCENTUALE (rapporto gare disputate/numero di clean sheets)

Francesco Forte, Avellino 71.4% Antony Iannarilli, Ternana 56.3% Leonardo Marson, Vibonese 50% Alessandro D’Andrea, Cavese 50% Nicola Bovenzi, Paganese 50% Miguel Ángel Martínez, Catania 44.4% Pierluigi Frattali, Bari 43.8% Pasquale Pane, Avellino 42.9% Matteo Tomei, Juve Stabia 40% Michal Lewandowski, Teramo 37.5% Ermanno Fumagalli, Foggia 37.5% Pietro Menegatti, Monopoli 36.4% Riccardo Mengoni, Vibonese 33.3% Alessandro Confente, Catania 33.3% Alberto Pelagotti, Palermo 31.3% Alessandro Abagnale, Turris 31.3% Paolo Branduani, Catanzaro 25% Stefano Russo, Cavese 25% Matteo Campani, Paganese 22.2%

