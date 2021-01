TACOPINA: “Conto di firmare sabato. Voglio il Catania, farò di tutto per prenderlo e renderlo grande”

Joe Tacopina fa chiarezza ai microfoni di goal.com, secondo quanto raccolto dal collega Renato Maisani:

“Ho sentito il bisogno di fare chiarezza su tutto ciò che si stava dicendo in città. Le mie parole non erano una risposta a quelle pronunciate nei giorni scorsi dall’avvocato Ferraù, persona che stimo e di cui mi fido. Sono circolate molte fake news, tante persone hanno parlato senza conoscere i fatti. Voglio che sia chiaro che io sto facendo il possibile per comprare il Catania, mi sento già legato a questa squadra e non voglio deludere le attese dei tifosi che stanno facendo il tifo per me. Chiedo a tutti di fidarsi delle mie parole e non di alcune notizie non vere che vengono messe in giro. Spero e credo che la trattativa andrà a buon fine e conto di firmare il preliminare già sabato, anche per rasserenare i tifosi: voglio il Catania e farò di tutto per prenderlo e renderlo grande”.

