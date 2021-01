TORRE DEL GRIFO: doppia seduta in vista della Paganese

Catania al lavoro in mattinata, oggi, a Torre del Grifo: dopo una sessione di forza in palestra, il gruppo ha disputato una serie di partite a pressione in campo. Nel pomeriggio, approfondimento tattico in sala video. Giovedì, allenamento alle 14.30. Nessuna novità sul fronte dell’infermeria: al momento Giovanni Pinto unico indisponibile ed Emanuele Pecorino ancora in forse per il match di domenica pomeriggio contro la Paganese al “Marcello Torre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***