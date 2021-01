TORRE DEL GRIFO: lavoro mattutino, sabato si parte per la Campania

Catania al lavoro in mattinata, oggi, a Torre del Grifo. Conclusa la fase di riscaldamento, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti tattici mirati in vista della sfida alla Casertana. In chiusura, esercitazioni sulle palle inattive. Sabato, partenza per la Campania. Giovanni Pinto, come già riportato, non sarà della partita dovendo osservare un mese di stop. Non figurerà tra i convocati neanche Michele Emmausso, destinato altrove.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***