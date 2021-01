VICENTE: mix di esperienza e professionalità, lascia Catania un altro protagonista della gestione Lucarelli

Altra cessione importante in casa Catania è quella relativa a Bruno Leonardo Vicente, che abbandona la sponda orientale della Sicilia per accasarsi al Renate. Il centrocampista non rientrava più nei piani tecnici, nonostante il ragazzo si sia sempre dimostrato un professionista serio ed esemplare, mettendosi a completa disposizione di allenatore e dirigenza. Il suo approdo alle pendici dell’Etna avvenne nel Gennaio 2020 e, nonostante i tanti (troppi) problemi economici di quel periodo, il mediano trentunenne ha sempre lavorato con grande serietà ed umiltà, offendo il proprio contributo alla compagine di mister Lucarelli.

Esordì nel pareggio casalingo contro il Potenza di Giuseppe Raffaele, dimostrando tutta la sua sagacia tattica ed esperienza. Prima dello stop forzato causa COVID riuscì a totalizzare 9 presenze in campionato, formando, insieme a Salandria, una mediana tutta muscoli e polmoni, coadiuvata anche da una discreta qualità palla al piede. Considerando pure playoff e Coppa Italia di Serie C, per lui sono state 12 le partite disputate nell’annata 19/20 in maglia rossazzurra.

Quest’anno si pensava potesse essere un grande protagonista della squadra etnea ma, dopo aver totalizzato solo 4 apparizioni stagionali (mettendo a referto 1 assist contro il Monopoli), non ha più visto il campo e, complice un lungo infortunio, è stato addirittura messo fuori lista. Adesso per lui ci sarà una nuova sfida, stavolta alla corte di Aimo Diana (capolista del Girone A), dove il mediano nativo di Cruzeiro do Sul potrà ritagliarsi i propri spazi e mettere in mostra tutte le sue qualità.

