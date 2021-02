CATANIA – BARI: probabili formazioni, Raffaele “sfoglia la margherita”

Le probabili formazioni del match Catania-Bari, valevole per la 26ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

In casa rossazzurra si fanno largo due ipotesi: 3-5-2 o 3-4-1-2. Davanti a Confente agirebbero Tonucci, Claiton e Silvestri (Sales e Giosa le alternative dietro); Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Albertini verrebbero schierati a centrocampo con Golfo nel ruolo di rifinitore dietro Sarao (da non scartare l’ipotesi Reginaldo) e Di Piazza o affiancando come seconda punta uno dei succitati attaccanti (con Maldonado collocato in mediana). Indisponibili Martinez, Zanchi e Piccolo; prima chiamata per l’attaccante Michele Volpe e rientra Russotto.

Massimo Carrera dovrebbe confermare la disposizione tattica opposta mercoledì al Monopoli. Nel 4-2-3-1 di partenza, Matteo Ciofani, Minelli, Perrotta e Sarzi Puttini sarebbero chiamati a presidiare la porta di Frattali, con De Risio-Bianco coppia mediana e Candellone, Maita e D’Ursi alle spalle di Cianci. Assenze numerose tra le fila dei galletti: squalificato Marras, fuori per problemi fisici Andreoni, Antenucci, Citro, Di Cesare e Rolando.

Direzione di gara affidata al signor Gianpiero Miele della sezione AIA di Nola, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bocca di Caserta e Fabio Mattia Festa di Avellino e dal IV ufficiale Francesco Luciani di Roma 1. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 254 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

