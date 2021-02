CARRERA (all. Bari): “Catania aggressivo e con voglia di vincere, sarà battaglia”

Vigilia di Catania-Bari. Così il tecnico biancorosso Massimo Carrera in vista della sfida in programma allo stadio “Angelo Massimino”:

“C’è da lavorare per oliare i meccanismi, ho trovato una squadra disponibile che ha cuore e voglia di combattere. Il gruppo sta bene, cerchiamo di recuperare il più possibile gli infortunati perchè giocando ogni tre giorni c’è bisogno di tutti. Celiento è disponibile, vedremo se ha i 90 minuti. Il Catania? Arrivava da tanti risulti utili consecutivi, una sconfitta non sminuisce il lavoro fatto da allenatore e squadra, sarà una gara impegnativa e difficile contro una formazione che gioca un buon calcio e che ha tratti ha messo in difficoltà anche la Ternana. Ci attenderà una battaglia. Dovremo aspettarci un Catania aggressivo e con voglia di vincere. Ha in squadra giocatori veloci e abili nelle ripartenze, dovremo stare attenti a non perdere palla facilmente, a non allungarci tenendo la squadra corta e stretta, equilibrata sia in fase difensiva che offensiva. Serve la passione e l’ambizione di fare sempre meglio, ho chiesto al gruppo di non smettere di sognare perchè noi abbiamo un grande sogno da raggiungere”.

