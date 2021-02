CATANIA – BARI: Welbeck e Cianci nella Top 11 del girone C

La redazione di tuttoc.com stila la consueta Top 11, inserendo un giocatore del Catania in relazione alla 26/a giornata del girone C. Si tratta di Nana Welbeck, eletto peraltro migliore rossazzurro in campo dai nostri utenti: “L’intensità del mediano rossoazzurro è ormai proverbiale – si legge – Gioca ogni palla che gli passa tra i piedi con intelligenza, così come sempre razionale è la sua corsa e il suo pressing”. Tra i migliori di giornata anche l’attaccante del Bari Pietro Cianci, andato a segno proprio contro il Catania domenica.

