LA SICILIA – Pellegrino: “Credo che anche Manneh firmerà il rinnovo. Playoff, sarà una bella battaglia”

Il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino fiducioso in vista del prosieguo della stagione:

“Si respira quel ritrovato entusiasmo che è sicuramente di buon auspicio per il futuro. Anche i nuovi arrivati si sono subito inseriti. Siamo pure vicinissimi all’accordo per il rinnovo del contratto con Welbeck e Martinez, credo che presto anche Manneh metterà nero su bianco. Il nostro obiettivo non cambia, lotteremo per conquistare un posto nei playoff e ottenere il miglior piazzamento possibile ma bisognerà lottare strenuamente. Con Avellino, Foggia, Catanzaro, Teramo, Juve Stabia sarà una bella battaglia. Anche il Bari dovrà fare i conti con un gruppetto di squadre assai temibili dal punto di vista tecnico. Ci aspetta un vero tour de force, mi aspetto delle belle risposte dai ragazzi. Raffaele lavora benissimo”.

