CLAITON: “Contento del mio ritorno in campo. Punto positivo anche se avremmo voluto vincere”

Il difensore brasiliano del Catania Claiton commenta lo 0-0 di Pagani ed il suo ritorno in campo dopo tre mesi:

“Accettiamo questo punto molto positivamente, perchè comunque ci permette di dare continuità al nostro percorso. Avremmo voluto ottenere l’intera posta in palio, purtroppo però sapevamo che non sarebbe stato semplice contro un avversario in salute e su questo campo. Inoltre gli impegni ravvicinati non aiutano, anche se il mister ha effettuato diversi cambi in formazione. Sono molto contento di essere tornato sul rettangolo di gioco a distanza di oltre tre mesi. Sarei stato, però, molto più felice se avessimo incamerato i tre punti perchè ci sarebbero serviti molto di più per la classifica. Adesso abbiamo poco tempo per preparare la prossima partita, già da stasera dimentichiamo Pagani e lavoriamo in funzione di un altro confronto non semplice a Vibo. Non avere preso gol è comunque vantaggioso per noi. Quando si tornerà a giocare ogni sette giorni ci sarà molto più spazio per i recuperi degli infortunati che ci daranno una grossa mano”.

VIDEO: le parole di Claiton

