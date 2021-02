CLOSING: giorni intensi. Tacopina potrebbe assistere anche al derbY

Era stata annunciata per il 25 febbraio la data del closing, ma l’accordo per la riduzione e rimodulazione del debito con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia non è stato ancora raggiunto e, pertanto, ci sarà uno slittamento. La presenza di Joe Tacopina in città rappresenta, comunque, un chiaro segnale che sono i giorni della svolta, seppur con qualche divergenza di natura economica all’interno di Sigi. L’auspicio è quello di perfezionare quanto prima le intese con gli enti istituzionali. Settimana intensa. Nel frattempo sono di ritorno a Catania l’avvocato Salvo Arena e l’ex dirigente del Venezia Dante Scibilia per avere un confronto diretto ed immediato con Sigi. Tacopina proseguirà la sua permanenza alle pendici dell’Etna e potrebbe farlo assistendo anche al derby col Palermo fissato per mercoledì 3 marzo. Una partita a cui Tacopina tiene particolarmente viste anche le sue origini di Montelepre.

