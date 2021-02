CLOSING: l’obiettivo resta quello di definire il 25 febbraio

Firmato e siglato il contratto preliminare d’acquisto, si avvicina il closing previsto per il 25 febbraio. Da non escludere la possibilità che si registri qualche giorno di attesa ulteriore, ma le parti si sono impegnate formalmente a rispettare l’accordo. Nel frattempo però ci sono delle scadenze da rispettare e la Sigi, nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi nei giorni scorsi a Torre del Grifo, ha deliberato lo stanziamento di somme ulteriormente necessarie anche per il mese di febbraio.

La SpA catanese attende novità sul fronte delle transazioni debitorie con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia. Ci sarà la riduzione del debito ma passerà da una serie di passaggi burocratici obbligati e da un’intesa non ancora raggiunto dalle parti ma vicina alla sua definizione. L’avvocato italo-americano Joe Tacopina ha preannunciato il ritorno a Catania intorno alla metà di febbraio, con ogni probabilità il 15, giorno della fissazione dell’udienza relativa alla richiesta di sequestro conservativo dei beni avanzata nei confronti di Lo Monaco.

Potrebbe essere l’occasione per assistere anche allo scontro diretto Catania-Bari, fissato per il 21 febbraio. Clima disteso, la squadra è serena mentre i legali rappresentanti di Sigi continuano a lavorare in funzione del closing. Consegnando al più presto a Tacopina un Catania con un monte debiti sensibilmente ridotto: da 30 a circa 15 milioni, escludendo le rate del mutuo di Torre del Grifo Village.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***