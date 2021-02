PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Oggi avremmo affrontato il Trapani. Granata, tornerete presto e più solidi di prima”

Quest’oggi, domenica 7 febbraio, il Catania avrebbe dovuto affrontare il Trapani, sulla base del calendario originariamente stilato. Poi, la notizia dell’estromissione dei granata dai campionati italiani ha determinato la riduzione del girone C di Serie C a 19 squadre costringendo, di volta, ogni singola formazione ad osservare un turno di riposo. Adesso tocca al Catania, che ne approfitta per ricaricare le pile in vista del tour de force.

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, rivolgono un pensiero via social ai tifosi del Trapani, ricordando lo storico gemellaggio che lega entrambe le tifoserie:

“Oggi vi avremo avuti ospiti, se non come tifoseria causa covid, almeno avremo ospitato la vostra squadra. Un calcio malato popolato da loschi figuri, ha fatto in modo di non farvi continuare questo campionato…..ma non siete spariti, tornerete presto e più solidi di prima! Non mollare fratello granata!”.

