LO MONACO: il Catania avanza richiesta di sequestro conservativo dei beni, udienza il 15 febbraio

Il Calcio Catania cita l’ex dirigente Pietro Lo Monaco e l’ex consigliere d’amministrazione Ida Linda Reitano a comparire davanti il Tribunale civile etneo, per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti della società rossazzurra, relative al periodo 2016 – 2019 (con la proprietà ancora in mano a Finaria). E’ quanto riporta il quotidiano La Repubblica. L’azione di merito prospettata dagli attuali amministratori del Catania, è preceduta dalla proposizione di un ricorso cautelare, per il sequestro conservativo di beni per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, nei confronti di Lo Monaco, e di 1 milione e mezzo di euro, nei confronti della Reitano. Lo Monaco, ritenendosi a propria volta creditore per mancata riscossione delle proprie spettanze, ha già recentemente notificato al club rossazzurro tre separati decreti ingiuntivi, con una richiesta di pagamento di oltre un milione di euro. La richiesta di sequestro conservativo dei beni avanzata dal Calcio Catania nei confronti di Lo Monaco e Reitano, verrà esaminata dal Tribunale civile di Catania sezione specializzata in materia di imprese, nell’udienza del prossimo 15 Febbraio, la stessa data in cui Joe Tacopina ha annunciato il suo ritorno a Torre del Grifo dagli Stati Uniti.

