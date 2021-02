CURIOSITA’: Confente non subiva quattro gol di scarto dal 2019

Prima manita in carriera, tra i professionisti, per Alessandro Confente mercoledì pomeriggio a Terni. 5-1 il risultato finale, vittoria ternana con quattro gol di scarto sul Catania, cosa che al portiere rossazzurro non accadeva dal 15 dicembre 2019. Allora Confente difendeva i pali del Siena che, nel girone A di Serie C, subì una sconfitta per 4-0 sul campo del Novara. A segno anche gli ex Catania Giammario Piscitella e Mattia Bortolussi, con il primo che ancora oggi miita nel Novara ed il secondo che fa parte della rosa del Cesena.

