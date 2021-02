VERSO CATANIA – BARI (Video): gli highlights della recente vittoria biancorossa sul Monopoli

Ritorno alla vittoria per il Bari a distanza di circa un mese. Esordio positivo per l’allenatore Massimo Carrera, subentrato a Gaetano Auteri. Biancorossi vittoriosi per 1-0 al cospetto del Monopoli. Un successo non facile, maturato al minuto 83: a segno l’ex bomber del Potenza Pietro Cianci, autore del suo primo gol biancorosso. Riportiamo di seguito il filmato con le azioni salienti della gara recentemente vinta allo stadio “San Nicola”:

VIDEO – Gli highlights del match

