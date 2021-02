ESCLUSIVA – Accardi (D.S. Paganese): “Gara rinviata esclusivamente nell’interesse del Catania”

Per saperne di più sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di rinviare ancora una volta il fischio d’inizio di Paganese-Catania, la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha contattato il Direttore Sportivo azzurrostellato Guglielmo Accardi, che ringraziamo per la cortese disponibilità:

Direttore, questa partita non s’ha da fare…

“E’ stata diramata l’allerta meteo per la giornata di domani e si dovrebbe protrarre fino a mercoledì, allora ci siamo messi nei panni del Catania che avrebbe affrontato un’altra trasferta con il rischio concreto di non potere giocare la partita. Ci siamo confrontati con la società rossazzurra e la Lega ha accordato la proposta di rinvio, pensata esclusivamente nell’interesse del Catania, evitandogli un viaggio a vuoto. Credo sia stata una scelta logica e sensata”.

Non c’era la possibilità di posticipare il fischio d’inizio di qualche ora?

“Secondo me avremmo rischiato le stesse problematiche, cioè di non giocare o di farlo in condizioni assolutamente precarie. Non sarebbe stato opportuno. Spostare la data servirà a garantirci più possibilità di giocarla in un certo modo. Il calendario è fitto d’impegni, l’abbiamo comunque incastrata tra il 20 e 27 febbraio, cambia poco da questo punto di vista. Ormai ci siamo abituati a questi ritmi serrati, trattandosi di un’annata così concentrata per le problematiche legate al Covid”.

Non si potevano utilizzare i teloni per preservare il terreno di gioco?

“I teloni neanche li abbiamo. Sarebbe stato un problema per noi. In definitiva rinviare la gara di 15 giorni non sposta gli equilibri. Si tratta di una decisione accettata serenamente da tutti. Con il Catania, peraltro, siamo in ottimi rapporti. C’è sempre stato un confronto leale e corretto. Siamo molto amici con il Catania. Non c’è stato alcun problema, anche loro hanno compreso il rischio di sostenere il viaggio senza scendere in campo. Diventava una barzelletta, si sarebbe gridato allo scandalo ma effettivamente le condizioni meteo non sono delle migliori. M’incuriosisce vedere cosa ci riserverà la giornata di mercoledì, se siamo stati lungimiranti rinviando la partita oppure tutto sommato si poteva giocare. Tra l’altro questa situazione così drammatica non si è mai verificata in altre occasioni, solo col Catania. Tutto molto singolare”.

