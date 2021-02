In data odierna la Lega Pro ha comunicato che il match di recupero della gara Paganese- Catania, ventesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma mercoledì 10 Febbraio 2021, é stato posticipato a mercoledì 24 Febbraio 2021 alle ore 14:30. Preoccupano ancora una volta, evidentemente, le condizioni meteo essendo previste abbondanti piogge su Pagani.

