EX ROSSAZZURRI – Jeda: “Catania, puoi fare meglio e non devi temere nessuno”

Il pensiero dell’ex attaccante del Catania Jeda sui rossazzurri, in vista del confronto casalingo con il Bari dopo il pesante ko maturato contro la Ternana al “Liberati”:

“Il Catania a parte l’ultima partita non è andato malissimo, sicuramente può fare meglio però ha tempo per farlo. Chiaro che il passaggio di proprietà in questo momento darebbe tranquillità all’ambiente. La prossima giornata sarà difficile ma il Catania ha la squadra per competere e non deve temere nessuno”, le parole del brasiliano ai microfoni di tuttoc.com.

