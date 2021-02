EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Lo scorso anno Martinez, Furlan e Iannarilli i portieri più bravi della C”

Il portiere della Ternana Antony Iannarilli bravo tanto quanto i portieri che Cristiano Lucarelli ha allenato la scorsa stagione, Miguel Ángel Martínez e Jacopo Furlan. Parole dello stesso tecnico rossoverde evidenziate da ternananews.it:

“Iannarilli è il portiere più bravo della C e siamo contenti di averlo. Lo sta dimostrando, non è facile giocare nelle squadre di vertice perchè gli avversari non tirano spesso in porta e lui invece riesce sempre a farsi trovare pronto. Io dicevo che era il più bravo anche l’anno scorso quando avevo due portieri bravi a Catania. In un’intervista dissi che loro erano proprio i più bravi insieme a Iannarilli”.

Nella passata stagione Iannarilli (la scorsa estate sondato dai rossazzurri, ndr) si rivelò spesso determinante nelle partite giocate contro il Catania, parando anche un calcio di rigore al “Massimino”. L’estremo difensore Furlan, invece, con Lucarelli giocò praticamente sempre ad eccezione di Catania 2-1 Vibonese e dei Play Off che videro in rampa di lancio lo spagnolo Martinez, ancora oggi in forza ai rossazzurri.

