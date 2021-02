CALENDARIO: adesso il tour de force, quattro partite determinanti per il Catania

Giornata di riposo per il Catania. Occasione utile per ricaricare le pile, recuperare qualche infortunato (Giovanni Pinto in primis, che scalpita come dichiarato ai nostri microfoni) proiettandosi verso quattro gare importanti, tutte a distanza ravvicinata. Mercoledì 10 febbraio l’insidiosa trasferta di Pagani, il 14 l’ostacolo Virtus Francavilla mai semplice da superare, il 17 l’impegno in trasferta con la corazzata Ternana, il 21 Catania-Bari. Cammino non decisivo ma determinante lungo il percorso della squadra dell’Elefante, che mira a consolidare le posizioni d’alta classifica e, possibilmente, migliorare il piazzamento.

