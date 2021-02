GARE SENZA SUBIRE GOL: Confente insegue ancora Martinez

Dieci apparizioni in questo campionato per Miguel Ángel Martínez, nove per Alessandro Confente. Quasi lo stesso numero di gare disputate a difesa dei pali del Catania, dieci gol subiti da entrambi i portieri con un dato favorevole all’estremo difensore spagnolo: il totale di gare terminate a reti inviolate, ad oggi 4 contro le 2 del portiere attualmente in prestito dal Chievo Verona. Dopo il Covid che ha colpito sfortunatamente Martinez, Confente continua a difendere i pali rossazzurri con l’obiettivo di subire meno gol possibili e, magari, migliorare lo score legato ai clean sheets.

