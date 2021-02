CATANIA (Sondaggio): il secondo posto in classifica è raggiungibile?

Il Catania prosegue sulla strada della continuità nei risultati e nelle prestazioni, auspicando di recuperare al più presto i calciatori attualmente indisponibili. La classifica dice che i rossazzurri, con due partite in meno rispetto al Bari, sono a -8 dal secondo posto occupato proprio dai pugliesi. Chiudere in quella posizione sarebbe non poco vantaggioso in ottica playoff ed il Catania, sotto sotto, ci spera. Giusto crederci, oppure la squadra di Raffaele non possiede i mezzi per effettuare un salto di questo tipo in classifica?

Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com:

Secondo posto in classifica raggiungibile? Sì, il secondo posto è possibile Il Catania chiuderà in terza/quarta posizione I rossazzurri si piazzeranno in quinta/sesta posizione Più realistico ipotizzare un Catania dal settimo posto in giù Created with

