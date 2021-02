GIOSA: “Faccio parte di un gruppo eccezionale. Ci sentiamo una squadra forte. Equilibrio fondamentale, si vede la mano di Raffaele”

Tra i migliori rossazzurri in campo contro la Virtus Francavilla, spicca certamente il difensore Antonio Giosa, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita:

“Prestazione di squadra eccellente, concedendo il minimo sindacale ad un aversario molto pericoloso. Possiamo ritenerci soddisfatti. Il merito è di tutta la squadra che ha dato una mano a noi difensori. Ottima partita, non era per niente facile contro un Francavilla ostico, di categoria, che ha collezionato risultati importanti ultimamente. E’ stato difficile vincere ma siamo sempre rimasti equilibrati, giocando con grande pazienza. In questo momento ci sentiamo una squadra forte, dobbiamo avere la bravura di rimanere lucidi durante la partita perchè sappiamo di poterla sbloccare anche al 90′. L’equilibrio è fondamentale per chi ambisce ad un campionato importante”.

“Abbiamo avuto diverse situazioni per andare in vantaggio che non siamo stati bravi a capitalizzare, nella ripresa forse eravamo meno arrembanti ma l’episodio del rigore sacrosanto ha determinato un risultato giusto e molto importante in vista di un tour de force che sarà forse decisivo. Voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi che hanno accolto i nuovi arrivati in maniera straordinaria. Noi ci siamo messi a disposizione, sapendo di entrare in un contesto importante con la massima umiltà e disponibilità. Ci sarà spazio per tutti, questo deve essere un punto di forza“.

“Mister Raffaele avete imparato a conoscerlo, credo che la sua mano si veda eccome. Forse abbiamo ancora margini di miglioramento essendoci giocatori importanti fuori e altri stanno rientrando, quindi la condizione non è ottimale ma c’è grande entusiasmo e voglia. Personalmente sto bene, le prossime gare metteranno alla prova testa e muscoli di ognuno di noi. Non ho dubbi che tutti ci faremo trovare pronti quando chiamati in causa, perchè ho la fortuna di far parte di uno spogliatoio eccezionale“.

VIDEO: le parole di Giosa

