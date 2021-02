GRAZIA CODIGLIONE: l’addio del Calcio Catania per la “donna più importante della nostra storia”

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Calcio Catania piange la scomparsa di Grazia Codiglione, presidente dal 1996 al 2000.

In quel periodo, pur immersa nel grande dolore per la perdita dell’amato consorte Angelo Massimino, la donna più importante della nostra storia disse e promise: “La squadra rossazzurra si è sempre identificata con Massimino e la famiglia non si tirerà indietro”. Così fu.

La presidente Codiglione trovò la forza necessaria per tenere in vita il nostro club e per riportarlo in Serie C1: realizzò così nel 1999, sorretta e coadiuvata nell’operatività e nella quotidianità dalle figlie, dai generi e dai nipoti, il desiderio del Cavaliere.

Anche le successive fortune sportive del Calcio Catania affondarono le radici in un grande atto di lungimiranza, amore e generosità compiuto dagli eredi di Angelo Massimino: nel 2000 il club fu ceduto ai Gaucci, che lo riportarono in B nel 2002.

Di Grazia Codiglione ricorderemo sempre questi successi ma anche e soprattutto i valori umani, la naturale gentilezza e lo stile, sobrio ed energico.

In occasione della gara con la Virtus Francavilla, il Calcio Catania ha richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio e ad apporre la fascia in segno di lutto sulle maglie dei calciatori rossazzurri.

