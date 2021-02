INFERMERIA: Volpe e Piccolo indisponibili in vista della Virtus Francavilla

Il rinvio di Paganese-Catania fa slittare ancora il ritorno in campo dei rossazzurri. Occasione per continuare a svuotare l’infermeria in vista del prossimo impegno, fissato per sabato 13 febbraio allo stadio “Massimino” contro la Virtus Francavilla. Gli attaccanti Michele Volpe (che continua a svolgere lavoro differenziato) e Antonio Piccolo (programma di terapie e rieducazione) salteranno sicuramente il confronto. Andrea Russotto dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Idem il laterale sinistro Giovanni Pinto. Simone Sales aveva accusato un affaticamento ma, ad oggi, è disponibile così come Andrea Zanchi, che ha stretto i denti per scendere in campo a Castellammare di Stabia nella ripresa malgrado non fosse al meglio delle condizioni.

