DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Rinvio gara di Pagani e anticipo Catania-Virtus Francavilla, giusto così”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Era necessario far slittare la sfida di Pagani, avremmo rischiato di viaggiare a vuoto sprecndo denaro ed energie mentali. Abbiamo a quel punto, chiesto di anticipare la gara con il Francavilla, con il club pugliese che si è trovato d’accordo, per avere maggior tempo per riposare e preparare le altre partite”. Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino conferma al quotidiano locale quelle del D.S. della Paganese concesse ai nostri microfoni, relativamente al fatto che il rinvio di Paganese-Catania è stato concordato da entrambe le parti. In vista di quello che sarà un autentico tour de force, i rossazzurri hanno chiesto ed ottenuto l’anticipo a sabato di Catania-Virtus Francavilla.

