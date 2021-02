JUVE STABIA – CATANIA: come cambia la storia del match al “Menti”. 1-1 in rimonta come nel 1952

Si conclude in parità l’undicesimo confronto tra Juve Stabia e Catania in terra campana. E’ il sesto pareggio della storia nelle partite disputate allo stadio “Romeo Menti”. L’ultima volta che la sfida si concluse senza vincitori nè vinti risale alla stagione 2018/19, con Andrea Sottil sulla panchina catanese (0-0). Rimane fermo a tre il numero di vittorie gialloblu, mentre finora gli etnei non sono andati oltre i due successi a Castellammare di Stabia: il primo datato 2 aprile 2000 con Battaglia su rigore e Marzio che risposero a Di Nicola, il secondo risalente al 18 novembre 2017 con gol di Mazzarani in pieno recupero sfruttando un calcio di punizione dalla traiettoria “velenosa” che terminò in fondo alla rete.

Il risultato di 1-1 non si concretizzava dal 6 gennaio 1952: anche in quel caso pareggio rossazzurro in rimonta. Immediato vantaggio di Parvis, pari del bomber romano Guido Klein al minuto 80. Fu 1-1 anche nel lontano 23 gennaio 1938: in quel caso il Catania sbloccò l’incontro grazie all’autorete di Milite, subendo all’83’ il pareggio di Guido Mazzetti, che negli anni ’70-80 allenò proprio la formazione dell’Elefante.

