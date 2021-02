JUVE STABIA – CATANIA: i due allenatori nel post-gara su Rai Sport

I tecnici di Juve Stabia e Catania ai microfoni di Rai Sport, poco dopo il fischio d’inizio dell’incontro in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia:

PASQUALE PADALINO: “Sono soddisfatto della prestazione offerta contro una squadra forte. Quando hai la vittoria in mano ci rimani male se prendi un gol così, seppure meritato perchè il Catania ha fatto la sua partita. Era importante che i ragazzi dessero continuità al risultato di domenica scorsa. Non è stato facile. Il girone di ritorno è ancora abbastanza lungo, il tempo passa e non c’è più tempo per rimediare. Ogni possibilità che perdi è un treno che non ritorna. Dobbiamo essere più cinici in questa seconda parte di campionato”.

GIUSEPPE RAFFAELE: “I ragazzi hanno disputato una grandissima prima mezz’ora, poi nell’ultima quarto d’ora del primo tempo abbiamo un pò mollato il pressing facendo qualche errore che ci ha portato a chiudere in svantaggio. Nella ripresa non sono state sfruttate due occasioni nitide da parte nostra su un campo difficilissimo in cui giocare una partita come questa. Sono soddisfatto della prestazione, la Juve Stabia ha fatto la sua partita ma noi abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere. Purtroppo avevamo le assenze di Russotto e Piccolo, venivamo dalla gara di domenica, Zanchi – che poi abbiamo rischiato facendolo giocare – era in dubbio. Di Piazza è arrivato da poco, idem Golfo con pochi allenamenti sulle gambe”.

