LA SICILIA: “Da Cantarutti ai tifosi, il ricordo della signora Codiglione”

Il quotidiano locale contatta vari ex rossazzurri per ricordare la signora Grazia Codiglione. Aldo Cantarutti ricorda “il nostro blitz al “Processo del Lunedì” per parlare del gol che mi annullarono contro il Milan. Il presidente non venne, mi fece compagnia lei. Non la conoscevo bene. Difese il Catania con una determinazione che mi colpì. Perdo un riferimento dei miei anni belli in Sicilia”. Claudio Ciceri sottolinea il fatto che fosse una “grande tifosa e gentile”. Anche i catanesi Nino Cantone, Guido Angelozzi e Nino Leonardi evidenziano lo spessore della sua figura, “sempre sorridente e discreta”. Pippo Tattaresu, presidente del club Angelo Massimino, ricorda con grande commozione quando le consegnò un premio. I ragazzi della Nord e della Sud parlano di una signora “buona, generosa, vera” con una dolcezza “che andava dritta al cuore di ognuno di noi”.

