DA ‘LA SICILIA’: cooperativa Catania, giocano tutti. Volpe, tra due settimane l’esordio?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Cooperativa Catania. Tutti titolari, tutti per arrivare ai play off”. Titola così il quotidiano locale, sottolineando che mister Raffaele ha fin qui schierato 31 giocatori tra volti nuovi, atletici ceduti nell’ultimo mercato e confermati. Sostanzialmente c’è spazio per tutti in questo Catania. Una cooperativa che lavora in maniera intensa per arrivare quantomeno a un terzo posto che sembra alla portata. Silvestri è lo stakanovista del gruppo, tra i quasi sempre presenti Calapai e Welbeck. Tanta alternanza in avanti, in attesa di Volpe che potrebbe esordire tra due settimane, al termine di un programma di avvicinamento alla condizione fisica migliore.

