VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: Raffaele prepara il “tour de force”, il momento rossazzurro

Appresa la notizia del nuovo rinvio della gara di Pagani (riprogrammata per mercoledì 24 febbraio con inizio sempre alle 14:30), adesso il Catania è atteso da un autentico “tour de force”.

Tanti gli impegni a distanza ravvicinata per la formazione rossazzurra, chiamata a disputare sette partite in tre settimane. Si comincia sabato in anticipo alle 12:30 (match casalingo con la Virtus Francavilla) e si prosegue con quattro trasferte impegnative (Terni, Pagani, Vibo Valentia e Bisceglie) e le sfide allettanti con Bari e Palermo al “Massimino”. È sottinteso considerare il carico di lavoro notevole a cui saranno sottoposti gli atleti, con gran dispendio di energie psicofisiche che ovviamente ne conseguirà. In meno di un mese il Catania si giocherà le posizioni di vertice della graduatoria, quelle più ambite in ottica play-off.

Nel frattempo il campionato ieri è andato avanti. Il Bari è capitolato in casa con la Viterbese e adesso si trova l’Avellino alle calcagna. Gli irpini hanno avuto la meglio sul Palermo, beffato da un clamoroso errore del portiere Pelagotti su conclusione dalla distanza apparentemente innocua del difensore Luigi Silvestri. Vittorie di misura anche per Catanzaro e Foggia, le quali momentaneamente hanno scavalcato in classifica il Catania. Sia i rossazzurri che i giallorossi calabresi hanno già osservato il loro turno di riposo nel girone di ritorno, tuttavia il Catania ha una partita da recuperare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***