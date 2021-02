CLOSING: contatti, incontri e nuova assemblea in Sigi mentre si avvicina il ritorno in città di Tacopina

Mancano due settimane alla data del preliminare d’acquisto contrattualmente fissata per il 25 febbraio, che slitterebbe solo in caso di comunicazione di una delle parti contraenti. Il closing, comunque, passa dalla riduzione del debito con l’Agenzie delle Entrate ed il Comune di Mascalucia. E’ una condizione ben precisa, imposta dal gruppo capitanato da Tacopina e dal preliminare stesso. S’intensificano i contatti tra le parti e sono previsti incontri nei prossimi giorni per trovare un’intesa.

C’è la proposta di transazione fiscale avanzata da Sigi nei confronti dell’Erario, allo scopo di tagliare una serie di debiti maturati per oltre 10 anni, pagando l’IVA e le ritenute. Con il Comune di Mascalucia, invece, va archiviato il discorso legato ai debiti di carattere tributario (IMU, TASI E TARI) che non sono stralciabili ma è possibile dilazionarli: l’idea di base risalente ad paio di settimane addietro era quella di pagare 700mila euro in 7 anni, ma qualcosa va rivista in questo senso e ci sarebbe stato un avvicinamento tra le parti.

Sussistono segnali di apertura con entrambi gli organi istituzionali, si continua a trattare per addivenire a un accordo mentre, tra lunedì e venerdì della prossima settimana, è nuovamente atteso in città Joe Tacopina. Prima del suo ritorno alle pendici dell’Etna, Sigi convocherà un’ulteriore assemblea interna per eleggere il nuovo CdA dopo le dimissioni di Nuccio La Ferlita e superare alcune diversità di vedute. Qualche socio, invece, richiede la restituzione di quote versate nei mesi scorsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***