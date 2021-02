MERCATO: il D.S. Lupo accostato a Catania e Bari, rapporto eccellente con Tacopina

Sono i club a cui è stato principalmente avvicinato negli ultimi mesi, Bari e Catania. In entrambi i casi il Direttore Sportivo ex Palermo Fabio Lupo non ha, almeno per il momento, confermato l’ipotesi di un eventuale approdo in biancorosso o in rossazzurro. Relativamente al Catania, però, tempo fa disse – ai microfoni di tuttomercatoweb.com – di lasciare che Joe Tacopina “chiuda l’affare e poi si vedrà”, aggiungendo: “Con il Presidente – riferito a Tacopina – ho avuto e ho tutt’ora un rapporto straordinario. Gli auguro di portare a termine la trattativa secondo i suoi progetti. Con Joe c’è un rapporto che va al di là dell’aspetto professionale”.

Lupo e l’avvocato italo-americano si sono conosciuti qualche anno fa a Venezia, portando avanti un lavoro molto produttivo. Lo stesso Tacopina si espresse in questi termini su di lui: “Avevo bisogno di una mentalità nuova, di qualcuno che capisse i budget, che capisse che la parte sportiva e finanziaria devono viaggiare a braccetto, sotto lo stesso ombrello. Risponde a tutti i nostri criteri: è un legale, è una persona intelligente, mi ha colpito tantissimo”. Chissà se le strade si ricongiungeranno prossimamente alle pendici dell’Etna, in attesa del closing.

