PADALINO (all. Juve Stabia): “Catania mai particolarmente pericoloso, non abbiamo sfruttato occasioni clamorose…”

Conferenza stampa di Pasquale Padalino, allenatore della Juve Stabia, a commento della partita disputata contro il Catania:

“Sono assolutamente contento della prestazione offerta contro una squadra forte. Nel primo tempo i ragazzi avrebbero meritato qualche gol in più, ci è mancata anche stavolta quel pizzico di fortuna. Vedi la punizione di Scaccabarozzi deviata fuori nel primo tempo, mentre la deviazione sul tiro di Maldonado ha spiazzato il nostro portiere ed è entrata. Episodi che a volte non ci girano a favore, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Nel complesso non abbiamo subito il Catania, che ha avuto una reazione abbastanza prevedibile mentre la Juve Stabia ha accusato stanchezza e ci stava che abbassasse un pò il baricentro”.

“In qualche situazione che ha portato il Catania a prendere fiducia e campo potevamo essere più attenti, ma il nostro portiere ha fatto un solo intervento. Non abbiamo mai dato al Catania la possibilità di presentarsi a tu per tu con Russo e di creare occasioni particolarmente pericolose, a parte il colpo di testa di Di Piazza che sembrava anche in posizione di fuorigioco. Nella ripresa potevamo sfruttare maggiormente gli spazi lasciati dal Catania, mentre nei primi 45′ la squadra ha esercitato un’ultra pressione nella metà campo avversaria”.

“Abbiamo avuto occasioni clamorose nel primo tempo, bastava veramente pochissimo per chiudere la gara. In questo momento non ci gira bene. Penso all’occasione di Marotta, Mulè, alla punizione di Scaccabarozzi e così via. C’è rammarico per non avere preso i tre punti, la prestazione è stata super ma accettiamo il verdetto del campo tenendo presente anche il valore dell’avversario. Proseguiamo con questa intraprendenza mettendo fieno in cascina”.

