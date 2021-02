PAGANESE – CATANIA: probabili formazioni, tridente offensivo per i rossazzurri?

Ipotesi di formazione per il match Paganese-Catania, recupero della 20ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma mercoledì pomeriggio allo stadio “Marcello Torre” di Pagani con inizio alle ore 14:30.

Al netto delle indisponibilità (pesa l’assenza di Diop per squalifica) Lello Di Napoli, tecnico degli azzurrostellati, potrebbe mandare in campo Baiocco a protezione dei legni, Schiavino, Sbampato e Sirignano in difesa, Carotenuto, Onescu, Gaeta, Zanini e Squillace a centrocampo; Guadagni e Mendicino completerebbero lo schieramento di partenza.

L’assenza dello squalificato Dall’Oglio potrebbe determinare tra le fila rossazzurre il ritorno del centrocampo a quattro. Davanti a Confente agirebbero i difensori Tonucci (o Sales), Giosa e Silvestri, in mezzo Albertini, Welbeck, Rosaia e Pinto con Golfo e Russotto collocati ai lati di Di Piazza (Reginaldo e Manneh rappresentano due alternative offensive). Indisponibili Martinez, Zanchi, Piccolo e Volpe.

Direzione di gara affidata al signor Andrea Colombo della sezione AIA di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere e dal IV ufficiale Davide Di Marco di Ciampino. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

