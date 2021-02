SERIE C: 24/a giornata, le partite in programma. Si può approfittare del turno di riposo del Bari

Sabato e domenica, formazioni del girone C di Serie C in campo per la disputa della 24/a giornata. Sono due i match clou: in primis il confronto dello “Zaccheria” tra Foggia e Catanzaro, oltre al derby campano che vedrà opposta la Juve Stabia all’Avellino. Turno di riposo per il Bari, reduce dal cambio di allenatore con Carrera che sostituisce l’esonerato Auteri. Le inseguitrici, dunque, avranno la possibilità di avvicinarsi al Bari in classifica, mentre l’Avellino scavalcherebbe i biancorossi in caso di vittoria a Castellammare.

13.02. 12:30 Catania – Virtus Francavilla

13.02. 12:30 Foggia – Catanzaro

13.02. 14:30 Palermo – Bisceglie

13.02. 15:00 Potenza – Ternana

13.02. 15:00 Viterbese – Cavese

13.02. 17:30 Juve Stabia – Avellino

14.02. 15:00 Paganese – Vibonese

14.02. 17:30 Casertana – Teramo

14.02. 17:30 Monopoli – Turris

