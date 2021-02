SIGI: CdA, Palma sostituisce La Ferlita. Prossima tappa il 16 febbraio e situazione debitoria da risolvere con Erario e Comune di Mascalucia

Nei giorni scorsi Nuccio La Ferlita aveva rassegnato le proprie dimissioni, spiegandone le ragioni. La Sigi ha convocato ancora un’assemblea dei soci, in occasione della quale è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione con Giovanni Ferraù – che ha poi raggiunto lo stadio per assistere alla partita – confermato presidente. A rimpiazzare La Ferlita è Giovanni Palma, figura che ha sottoscritto nei mesi scorsi l’atto costitutivo della Sport Group S.r.l., società avente per oggetto l’assunzione, la compravendita e l’amministrazione di azioni e quote societarie, soprattutto di natura sportiva. La Sport Group S.r.l., nell’ambito dei suoi scopi sociali, si è interessata alle vicende del Calcio Catania S.p.A. contribuendo anch’essa alla salvezza della matricola 11700 in qualità di socio di Sigi.

Nei prossimi giorni si continuerà a discutere la richiesta di restituzione di somme avanzata da alcuni componenti della Sigi, mentre si avvicina il 16 febbraio, data di scadenza relativa agli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1 ottobre – 31 dicembre) in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Nei prossimi giorni, inoltre, perverrà al Comune di Mascalucia una nuova proposta di ristrutturazione del debito mentre, nello stesso ambito, altra documentazione verrà consegnata all’Agenzia delle Entrate.

