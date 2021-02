SERIE C: 25/a giornata, le partite in programma

Formazioni del girone C di Serie C in campo per la disputa della 25/a giornata. Sono due i match clou: il confronto del “Liberati” tra la capolista Ternana ed il Catania, il match in programma al “Partenio” che vedrà opposto l’Avellino al Foggia. Riposa la Vibonese, reduce dal cambio in panchina dopo le dimissioni di mister Galfano.

Martedì 16.02. 17:30 Cavese – Juve Stabia

Mercoledì 17.02. 15:00 Bisceglie – Viterbese

Mercoledì 17.02. 15:00 Teramo – Potenza

Mercoledì 17.02. 15:00 Ternana – Catania

Mercoledì 17.02. 15:00 Turris – Palermo

Mercoledì 17.02. 15:00 Virtus Francavilla – Paganese

Mercoledì 17.02. 17:30 Catanzaro – Casertana

Mercoledì 17.02. 20:30 Avellino – Foggia

Mercoledì 17.02. 20:30 Bari – Monopoli

