SERIE C: 26/a giornata, le partite in programma

Formazioni del girone C di Serie C in campo per la disputa della 26/a giornata. Diverse sfide interessanti, tutte in programma domenica. Basti pensare agli scontri diretti in chiave play off tra Catania e Bari, Palermo e Catanzaro, Juve Stabia e Teramo. Ostacolo Foggia, invece, per la capolista Ternana che continua ad inseguire l’aritmetica promozione in B dopo avere fin qui dominato il campionato. Desta curiosità anche il derby campano Casertana-Avellino. Turno di riposo per il Bisceglie.

Queste, nel dettaglio, le gare da giocare:

21.02. 12:30 Palermo – Catanzaro

21.02. 15:00 Catania – Bari

21.02. 15:00 Foggia – Ternana

21.02. 15:00 Monopoli – Cavese

21.02. 15:00 Paganese – Turris

21.02. 15:00 Potenza – Virtus Francavilla

21.02. 15:00 Viterbese – Vibonese

21.02. 17:30 Juve Stabia – Teramo

21.02. 20:30 Casertana – Avellino

