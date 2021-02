TERNANA: i convocati di Lucarelli per il Catania, assenti Ndir e Palumbo

Seduta di rifinitura questo pomeriggio per la Ternana. Dopo la conferenza stampa del Direttore Sportivo Luca Leone e concluso l’allenamento, Cristiano Lucarelli ha comunicato la lista dei 24 convocati per la partita in programma mercoledì alle 15:00 al “Libero Liberati” (diretta in chiaro su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre). Indisponibili: Palumbo (squalificato) e Ndir (infortunato).

Portieri: Casadei, Iannarilli, Vitali

Difensori: Celli, Boben, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, Suagher

Centrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Raičević, Torromino, Vantaggiato

