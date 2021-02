UFFICIALE: Volpe si trasferisce al Catania

La redazione di TuttoCalcioCatania.com vi aveva anticipato l’interesse per Michele Volpe. Da lì sono state gettate le basi per lo sviluppo di una trattativa formalizzata proprio in questi minuti, ricevendo rassicurazioni dal Frosinone sulle condizioni fisiche del ragazzo, ceduto al Catania dopo avere concretizzato i ciociari l’ingaggio di Pietro Iemmello dal Benevento. Ecco il comunicato ufficiale della società rossazzurra:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Volpe, nato a Benevento il 16 settembre 1997. Cresciuto nel settore giovanile giallazzurro e vissute con la squadra ciociara le prime esperienze in Serie B, l’attaccante campano ha indossato in Serie C le maglie del Rimini e della Viterbese, realizzando 17 reti in due stagioni”.

