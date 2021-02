PORDENONE: “Biondi, un giovane jolly per il centrocampo di oggi e domani”

Il Pordenone presenta così, in breve, attraverso il proprio sito ufficiale il neo acquisto Kevin Biondi che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza giugno 2025.

“Un giovane jolly per il centrocampo di oggi e domani. Biondi è un centrocampista di grande duttilità, che è stato impiegato in tutti i ruoli della mediana e sugli esterni. Una notevole polivalenza che si abbina a importanti doti atletiche, oltre che tecniche. Nell’ultimo anno e mezzo a Catania in Serie C ha totalizzato 52 presenze, con 6 reti e 4 assist”.

