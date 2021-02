VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: Russotto non ancora al meglio, chi giocherà sabato in attacco?

Niente da fare. Andrea Russotto non sarà ancora a disposizione del tecnico Giuseppe Raffaele. Dopo il positivo esordio casalingo con il Foggia, Russotto continua ad essere alle prese con problemi di natura fisica. Niente di serio, ma lo staff medico rossazzurro invita alla prudenza. La sensazione è che bisogna aspettare ancora per rivederlo in campo. Sarà interessante vedere chi giocherà là davanti in vista di Catania-Virtus Francavilla. Potrebbe essere riconfermata la coppia di partenza di Castellammare di Stabia, Sarao-Di Piazza, oppure dare spazio a entrambi con Golfo schierato nel tridente o in posizione di trequartista. C’è anche la possibilità di un inserimento di Reginaldo o Manneh.

