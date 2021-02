VERSO TERNANA – CATANIA: tra i convocati, ecco i rossazzurri già a segno contro gli umbri

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno esterno con la Ternana, quattro di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione umbra. Ci riferiamo a Claiton, Luis Maldonado, Reginaldo e Matteo Di Piazza.

Claiton firmò al 42′ la rete del definitivo 1-0 del Crotone in Coppa Italia ai danni dei rossoverdi il 14 agosto 2015. Il centrocampista ecuadoregno Maldonado rese meno amara la sconfitta del Catania a Lentini nel girone d’andata, realizzando uno splendido gol direttamente da calcio di punizione (1-3).

Reginaldo, invece, in tre occasioni è andato a segno al cospetto della Ternana: la prima volta in un Treviso 1-1 Ternana risalente al 24 aprile 2004 (Serie B). Nella stagione successiva, stessa partita e categoria ma risultato di 3-1 in favore dei trevigiani con Reginaldo che siglò il momentaneo pareggio. Poi l’attaccante entrò nel tabellino dei marcatori in Siena 2-0 Ternana del 12 agosto 2010 in Coppa Italia, avendo avuto il merito di sbloccare il risultato al 25′. Di Piazza, infine, regalò i tre punti alla Pro Vercelli in B il 25 agosto 2012 e partecipò al 3-2 favorevole alla Ternana contro il Catania il 6 ottobre 2019 con mister Andrea Camplone sulla panchina rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***