VERSO TERNANA – CATANIA: all’andata non bastò una gemma di Maldonado

Si avvicina il confronto tra Ternana e Catania. All’andata, furono gli umbri ad imporsi sul campo neutro di Lentini. Era il 21 ottobre 2020. Ternana vittoriosa per 3-1 e si fermò a quattro risultati utili consecutivi la striscia positiva del Catania, reduce da tre successi di fila. Vinse la squadra che dimostrò la propria superiorità tecnica esprimendo anche un gioco propositivo ed efficace, al cospetto di un Catania meno brillante che pagò anche le fatiche della trasferta di Francavilla Fontana.

I rossazzurri scesero in campo con la linea difensiva a quattro, dovendo fare i conti con un forfait dell’ultim’ora: Tonucci. Pronti, via e la Ternana andò vicinissima al gol con Partipilo. L’attaccante centrò la base alta della traversa e, poco dopo, ci riprovò ma Martinez non si fece sorprendere. L’Elefante tentò di farsi vedere dalle parti di Iannarilli con un tiro non irresistibile di Welbeck respinto difettosamente dal portiere in corner. Al 12′ conclusione fuori misura di Vantaggiato e, alla mezz’ora, salì in cattedra Manneh che effettuò una bella giocata, si accentrò andando al tiro ma la sua conclusione venne deviata da un difensore sopra la traversa. Con il passare dei minuti Ternana sempre più in palla. Il Catania si affidò alle ripartenze, non riuscendo a sfruttarle adeguatamente. Umbri più manovrieri che imposero il loro gioco e, al 42′, vennero premiati con il colpo di testa vincente di Partipilo che sorprese la difesa rossazzurra. Doppia occasione nel finale di tempo per Vantaggiato (miracolo di Martinez nel primo caso), ci provò anche Biondi con un tentativo apprezzabile in rovesciata.

Nella ripresa il Catania cercò di rimettere in equilibrio il match, ma la retroguardia rossoverde resse. Squadra di Lucarelli ben organizzata, che non rinunciò a giocare e, al 59′, raddoppiò con Raicevic. Cross di Mammarella, inserimento vincente del centravanti che insaccò. Catania in bambola, l’attaccante si rese nuovamente pericoloso al 63′. La Ternana spinse ancora con Palumbo e, al minuto 67, calò il tris. Tiro di Torromino respinto da Martinez sul palo, Defendi raccolse mettendo dentro. Notte fonda per il reparto difensivo etneo. Prima del 90′, però, ci fu spazio per la splendida punizione di Maldonado dai 20 metri che permise al Catania di accorciare le distanze. Si accese la fiammella della speranza, il Catania attaccò con un pizzico di coraggio in più. Tiraccio di Welbeck al 83′ e buona chance per il neo-entrato Gatto, che di testa spedì a lato. Gli umbri gestirono fino al triplice fischio condannando il Catania alla prima sconfitta in campionato.

VIDEO: gli highlights della partita

Alcune foto dell’incontro

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***